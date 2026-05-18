Пашинян набросился на женщину во время предвыборной акции

Истерикой закончился диалог Никола Пашиняна с избирателями во время очередной предвыборной акции. Премьер-министр Армении вышел из себя и накинулся на женщину, обвинившую его в разрушении армянской государственности.

Свое мнение о проводимой премьером политике Пашиняну высказала сестра высокопоставленного офицера Гранта Папикяна. Военный медик пропал без вести осенью 2020 года во время 44-дневной войны в Нагорном Карабахе.

Женщина обличила премьера в том, что он украл у нее "родину, брата и радость", разрушил армянскую государственность и растоптал армянское достоинство. Пашинян попытался спокойно отвечать, но скоро не выдержал и сорвался на крик. Всех переехавших из Нагорного Карабаха он назвал трусами и предателями, обрушился с критикой на политических оппонентов - экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, а также бизнесменов Самвела Карапетяна и Гагика Царукяна. Пашинян обвинил их в дезертирстве, попутно пообещав "всех нагнуть и размазать", передает "Sputnik Armenia".