Многолетняя рана и мелкое хулиганство: почему нельзя рвать сирень в городе

Белые, лиловые, сиреневые, даже бордовые - настоящие облака. Сортов - море. Одна сирень пахнет мёдом с горчинкой, другая - свежей зеленью, третья - пряной гвоздикой. Двух одинаковых кустов тоже не найти: У одних сортов цветки будто вывернуты наружу - звёздочками торчат в разные стороны. У других набиты плотно, в одну мощную ветку. Названия говорящие: "Сенсация", "Красавица Москвы", "День Победы". Всё это - десятилетия селекционной работы.

"Сирень "Петербурженка" - мы выбираем ее сегодня королевой нашего сада. Вначале бутоны почти коричневого цвета. Потом выцветает почти до белого. А это сирень Сергея Рахманинова – в этом году удались невероятно объемные кисти", - пояснила Дарья Лонина, куратор коллекции сирени "Аптекарского огорода".

Но как бы ни манил этот чарующий пьянящий аромат, как бы ни кружила голову красота гроздей, в городе сирень рвать строго-настрого запрещено. Ни в парке, ни у подъезда, ни в лесу. За это административная ответственность и штраф до 5 тысяч рублей.

"Если человек сорвал сирень в городе и на улице, данное действие квалифицируется как мелкое хулиганство, нарушение общественного порядка, которое выражается в том числе в повреждении чужого имущества", - рассказала Ангелина Баканова, юрист.

Срывая ветку сирени, пусть даже одну, вы не просто лишаете куст красоты, а в прямом смысле наносите дереву многолетнюю рану. На месте слома не зарастает ткань, а образуется дыра - вход для инфекции, грибков и вредителей. Куст, который мог бы жить и пышно цвести десятилетиями, начинает болеть. Растение теряет сок, не может нормально питаться, закладывать новые почки.

Слишком густой сладкий запах цветков - в закрытой комнате запросто может разболеться голова - вплоть до приступа мигрени. Особенно если сосуды чувствительные. Так что лучше любоваться сиренью на свежем воздухе.

Кстати, масла сирени - совсем другое дело. Их ценят в медицине и косметологии, они полезны для кожи и нервной системы. Но это когда речь о микродозах и правильном применении. А еще сирень считают символом удачи. Говорят, найдёшь цветок с пятью лепестками - быть любви и счастью. Но все же срывать ради этого ветки не нужно.

Удача любит тех, кто умеет беречь красоту именно поэтому, заметив тот самый долгожданный пятилистник, не нужно срывать целую ветку, достаточно остановиться, присмотреться и тогда ваше желание сбудется без жертв.