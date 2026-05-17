Алсу раскрыла детали скандальной победы дочери на шоу "Голос": "Я посмотрела мужу в глаза и сказала: "Пожалуйста, остановись!"

Дочь Алсу, Микелла Абрамова, пыталась построить карьеру певицы. В 2019 году она приняла участие в шоу "Голос. Дети" и стала победительницей проекта. Но финал обернулся грандиозным скандалом: зрители обвинили родителей Микеллы в накрутке голосов.

На саму Микеллу обрушилась волна хейта. Девочка пыталась справиться с негативом, даже записала пару песен, но в итоге практически исчезла из публичного пространства. Лишь спустя несколько лет Алсу призналась, что действительно было оказано влияние на результат голосования. Певица принесла извинения зрителям, дочери и другим участникам проекта.

Однако даже спустя семь лет после случившегося ситуация не отпускает Алсу. По ее словам, "сердце еще побаливает". При этом в программе "ДОстояние РЕспублики" артистка подчеркнула, что ни она, ни Микелла к вмешательству в голосование отношение не имели.

"Когда я поняла, что идет вмешательство в голосование, я пришла домой, посмотрела мужу в глаза и сказала: "Пожалуйста, остановись! Не делай этого!" Моя просьба была проигнорирована, ведь папа тоже любит свою дочь и хотел сделать как лучше", - сообщила Алсу.

Певица снова извинилась перед участниками телешоу и Первым каналом, который был впоследствии вынужден инициировать проверку, показавшую "мухлеж" с голосованием.

Отметим, что в настоящее время дочь Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла живет в США. Недавно ей исполнилось 18 лет. Музыкальную карьеру она оставила в прошлом. Микелла стала студенткой государственного исследовательского университет Огайо. Она выбрала экономическое направление.

