Собянин сообщил о сбитых на подлете к Москве беспилотниках

Два беспилотных летательных аппарата сбили на подлете к столице силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил 18 мая мэр Москвы Сергей Собянин.

Как сказано в сообщении в Telegram-канале мэра, два БПЛА, летевшие на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Собянин уточнил, что на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. О пострадавших не сообщается.

Несколькими днями ранее стало известно о массированной атаке неприятельских дронов на столицу. Сергей Собянин сообщил об уничтожении 52 БПЛА на подлете к Москве с полуночи пятницы.