Наташа Королева увезла беззубую невестку подальше от сына: "Решила выйти из зоны комфорта на старости лет"

Наташа Королева и ее невестка Мелисса Фокс (настоящее имя Анна Волынкина) стали новыми участниками шоу "Сокровища императора". Дамы хотят выиграть денежный приз, чтобы исправить проблемы с лицом супруги сына певицы.

Интересно, что прославленный футбольный тренер Леонид Слуцкий немедленно отреагировал на появление Наташи Королевой и Мелиссы Фокс на телепроекте ехидной шуткой. Он напел мотив знаменитого хита артистки, изменив слова: "Свекровь и невестка, они, если честно, не пара, не пара, не пара".

Сама Наташа Королева объяснила, зачем согласилась на участие в проекте, заодно дав понять, что не сразу приняла выбор своего единственного сына Архипа. "Решила выйти из зоны комфорта на старости лет. Поехала в Китай поучаствовать в знаковом шоу. Отношения у нас с Мелиссой дружеские, хотя поначалу были непростые. Хотелось узнать друг друга побольше", - отметила певица.

Сама же Мелисса настроена по-боевому. Она заявила, что борется за денежный приз, чтобы исправить челюсть, которая неправильно срослась, когда в детстве сильно ударилась головой. "Приехала побеждать! Впереди сложные челюстно-лицевые операции. Хочу выиграть, чтобы не обременять семью, и достроить дом", - поделилась планами невестка Королевой.

В Сети судачат, что Мелисса "хитро прогнулась" под свекровь. Некоторые интернет-пользователи уверены, что невестка специально поддакивает Наташе Королевой и "идет у нее на поводу", чтобы не только не портить отношения, но и пользоваться финансовыми возможностями именитой родственницы.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>