Рядом с Землей пролетят два астероида - каждый размером с челябинский метеорит

Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, в течение суток в окрестностях Земли пролетят сразу два астероида - это довольно редкое явление.

"Камни с названиями 2026 JH2 и 2026 KB были, как это часто бывает, открыты всего за несколько дней до сближения с планетой - 10 и 13 мая соответственно", - приводит РИА Новости сообщение лаборатории.

Оба астероида - почти "полные близнецы" челябинского метеорита. Их размеры составляют около 20 метро. Первый пролетит примерно в 230 тысячах километров от планеты, второй - в 91 тысяче.

Ученые уточнили, что опасности для Земли эти небесные тела не представляют.

