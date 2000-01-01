Умерший от инфаркта певец Батырхан Шукенов оставил семью с огромным долгом

Сегодня, 18 мая, известному певцу, бывшему солисту группы "А'Студио" Батырхану Шукенову могло бы исполниться 64 года.

В 1988 году он вместе с друзьями создал "А'Студио", став ее фронтменом. В группе Батырхан пел до 2000 года, а после занялся сольной карьерой. За 30 лет творчества Шукенов записал 13 альбомов — сольных и в составе группы "А'Студио". Помимо музыки, артист занимался общественной деятельностью — был послом доброй воли ЮНИСЕФ в Казахстане.

28 апреля 2015 года Батырхана Шукенова не стало. Артист умер от сердечного приступа. Похоронили певца в Казахстане.

У певца остался сын Максут. С его матерью Екатериной Шеляковой певец прожил, по некоторым данным, около 20 лет. Когда Батырхан Шукенов умер, его семья жила в США. Певец помогал сыну и сохранил дружеские отношения с Екатериной. Интересно, что артист даже помог наследнику и бывшей жене взять дом в ипотеку. Он внес 190 тысяч долларов, оставалось выплатить еще 460 тысяч. Но внезапная смерть нарушила планы. Екатерина осталась с огромными долгами. Из дома ее выселили. Женщина не знала, как выбраться из этой ситуации.

К счастью, об ее положении узнали неравнодушные люди и помогли приобрести квартиру. В настоящее время единственный сын Батырхана Шукенова живет в США, занимается музыкой, сохраняя память об отце, передает aif.ru.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>