Официальный Брюссель и Киев не подписали три ключевых документа, необходимых для предоставления Украине кредита на 90 миллиардов евро, согласованного ранее.

Как заявил представитель Европейской комиссии Баляш Уйвари, выделению денег должно предшествовать согласование и подписание меморандума о взаимопонимании и программы макрофинансовой помощи. Третьим документом являются поправки в положение о фонде Евросоюза для помощи украинской стороне, сообщает РИА Новости.

Загвоздка состоит в том, что программа помощи Украине должна базироваться на реальных реформах, уже проведенных в стране, и на обязательствах, которые примет на себя киевский режим. Однако в свете продолжающегося коррупционного скандала в украинской политической верхушке доверия Киеву всё меньше.

Ранее депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник назвала безрассудством выделение Украине 90 миллиардов евро, подчеркнув, что киевский режим никогда не расплатится по этому кредиту: "Мы будем выплачивать это многомиллиардное пожертвование Украине".

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил, что расходы на финансирование киевского режима лягут очередным бременем на простых европейцев, которые и так уже столкнулись с существенным урезанием пенсионных и социальных программ.