Индия покупала и будет покупать нефть из России, невзирая на мнение американских властей. Такое заявление сделала в понедельник, 18 мая, представитель индийского Министерства нефти и природного газа Суджата Шарма.

Чиновница высказалась о заявлении из Вашингтона о том, что Соединенные Штаты разрешают Индии закупать российские энергоносители. Шарма напомнила, что индийские компании проводили торговые операции с Россией как до этого "разрешения", так и после.

Нью-Дели исходит из собственных коммерческих соображений, а наличие или отсутствие разрешения США не оказывает никакого воздействия на подобные операции, цитирует представителя Миннефти Индии "Интерфакс".

В марте Минфин США подтвердил, что Вашингтону пришлось дать Индии временное разрешение на закупку российской нефти, которая находится на танкерах в море. Американцы наступили на собственные грабли: из-за военной операции Соединенных Штатов против Ирана на мировом энергетическом рынке возникли проблемы с поставками.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о попытках Запада заставить третьи страны отказаться от закупок энергоресурсов у России, подчеркивал, что "мы уже обзавелись изрядным опытом по минимизации последствий санкций и огромным опытом по тому, как не прерывать работу в самых различных направлениях, несмотря на эти ограничения".