Меган Маркл открыто заговорила о том, чего избегали Кейт Миддлтон и принц Уильям: "Слишком долго мы соглашались на опасную сделку"

Меган Маркл после тура по Австралии отправилась с пламенной речью в Швейцарию. Герцогиня Сассекская решила шокировать ВОЗ рассказом о погибших детях. Ни принц Уильям, ни Кейт Миддлтон никогда не позволяли себе такой эмоциональности.

Маркл выступила перед европейскими лидерами здравоохранения, министрами и семьями, пострадавшими от онлайн-преступников, на мероприятии в Женеве. Герцогиня Сассекская выдала доклад об онлайн-безопасности детей. Меган отметила, что это является "вопросом общественного здравоохранения", призвав принять меры.

Во время своей речи герцогиня стояла на фоне мемориала The Lost Screen Memorial, который посвящён людям, погибшим после столкновения с цифровым насилием. Он включает 50 светящихся панелей, на каждой из которых изображён экран блокировки телефона ребёнка, потерявшего жизнь из-за онлайн-насилия.

"За моей спиной находится мемориал The Lost Screen Memorial. Это не статистика. Не аватары. Не точки данных. Это дети. Каждое имя принадлежало ребёнку, которого любили безмерно. Ребёнку, чей смех когда-то наполнял кухню. Чьи ботинки когда-то стояли у входной двери. Чьё будущее когда-то казалось безграничным. <...>Слишком долго мы соглашались на опасную сделку: будто современная связь должна достигаться ценой невинности детства. Будто инновации оправдывают вред. Будто скорость важнее безопасности", — высказалась Меган.

Речь герцогини была эмоциональной и жёсткой, однако послушать жену принца Гарри собралось совсем немного людей. В Сети появились фотографии с мероприятия, поклонники королевской семьи посочувствовали Маркл, назвав ее "бедняжкой" из-за отсутствия толпы слушателей.

"Можете представить — лететь через весь мир в Швейцарию ради такой маленькой аудитории. Они больше похожи на случайных прохожих", — обсуждают пользователи Сети.