Гидрометцентр: аномальная жара продержится в Москве пять суток

Аномально жаркая погода продержится в Москве и Московской области всю наступившую рабочую неделю. Об этом рассказали в понедельник, 18 мая, Гидрометцентре России.

Метеорологи уточняют, что в ближайшие пять суток в столичном регионе будет царить аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на семь-девять градусов.

При этом специалисты Гидрометцентра не исключают, что местами в столичном регионе могут пройти кратковременные дожди и грозы, сообщает ТАСС.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупреждала, что жара сохранится минимум до середины наступившей недели. При этом формируются риски повышения пожароопасности и дискомфорта для жителей города.

С 20 апреля на территории Московской области действует особый противопожарный режим, согласно которому запрещены разведение костров, сжигание мусора, и палы травы. Жителей и гостей региона предупредили: штраф за нарушение запретов составляет 10-20 тысяч рублей.