Кремль рассказал об ожиданиях от поездки Владимира Путина в Китай

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время предстоящего визита российского лидера в Пекин примут декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

Как рассказал в понедельник, 18 мая, помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков, Москва и Пекин по итогам этого визита подпишут порядка 40 документов. В числе прочих тем лидеры двух государств подробно обсудят вопрос строительства газопровода "Сила Сибири — 2", который в будущем должен связать газовые месторождения Западной Сибири с Китаем через территорию Монголии.

Сопровождать российского лидера в поездке будут его пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава МИД Сергей Лавров, а также большая делегация чиновников и бизнесменов, цитирует представителя президента ТАСС.

При этом Юрий Ушаков напомнил, что Россия и Китай не дружат против других, а работают вместе ради всеобщего процветания, считая свои отношения образцовыми для соседей. Позиции наших государств во внешней политике во многом совпадают, а некоторые — даже на 100%.