Ставшая мамой в 13 лет Даша Суднишникова родила второго ребенка

Прославившаяся благодаря шоу Андрея Малахова Дарья Суднишникова 18 мая стала мамой во второй раз. Она родила дочь.

Суднишникова опубликовала на своей странице в соцсети видео прямо из палаты. Даша рассказала, что роды были тяжелыми, но она счастлива, и сейчас уже чувствует себя нормально. С малышкой все в порядке.

"Двое суток у меня были схватки. У меня ужасно кружится голова. Это просто жесть! Прикиньте? Девочка. 3150 граммов, 51 сантиметр", — поделилась звезда ток-шоу.

Отцом новорожденной стал Артур Столетов, за которого Даша вышла замуж в начале года. Пара познакомилась в религиозном реабилитационном центре, где оба прошли лечение от зависимостей.

Дарье уже 20 лет, а ее первой дочери — пять. Напомним, девушка пришла к Малахову в 13 лет. На шоу она сообщила, что забеременела от своего 10-летнего друга. Народ был шокирован это историей, но эксперты сразу заподозрили, что Суднишникова говорит не правду. Мальчик не мог быть отцом — он физически не созрел, и это было нормально для его возраста.

Пришлось Дарье признаться, что настоящим отцом является старшеклассник, с которым у нее действительно были отношения. Из роддома дочь Суднишникова принесла своим родителям. Пока мама Даши растила малышку, девушка ушла в загул. Она бросила учебу — сначала школу, затем техникум. Не хотела как-то менять свою жизнь и однажды пьяная уснула в подъезде. О чем не забыла рассказать на своей странице в соцсети.

Но в какой-то момент Даша встретила молодого человека и изменилась. Она съехала от родителей на съемную квартиру, стала заботиться о дочери и возлюбленном. Призналась, что хотела бы выйти замуж и позже родить еще одного ребенка.