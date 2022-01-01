Российским гимнастам вернули флаг и гимн. Все подробности

Уже в конце мая и в июне российские гимнасты - члены сборной команды по спортивной акробатике выступят на этапах Кубка мира в Азербайджане и Болгарии. На открытии пройдут под российским флагом. И на награждении, если займут первые места, в чем сомнений нет, будет звучать гимн нашей страны. Впервые за последние четыре года.

"Европейская комиссия приняла решение немедленно отменить все ограничения, действовавшие в отношении российских и белорусских спортсменов с февраля 2022 года. Таким образом, временные специальные правила Международной федерации гимнастики больше не действуют", - говорится в сообщении Исполнительного комитета.

Заседание проходило в Египте. Думали и спорили все выходные. И пришли к единственному верному и правильному с точки зрения спортивной справедливости итогу.

"Нельзя использовать спорт и тем более спортсменов в своих политических интересах. Спорт должен всегда оставаться вне политики. Спортсмен всегда имеет полное право представлять свою страну, свой народ, свой город, свое село, свои достижения на международных соревнованиях. Потому что он ради этого трудится и ставит на кон всю свою жизнь", - отметил Никита Нагорный, олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы по спортивной гимнастике.

В феврале 2022 года после начала специальной военной операции Международный олимпийский комитет и вслед за ним федерации по отдельным видам спорта запретили российским и белорусским спортсменам выступать на международной арене. Решение, исключительно политически мотивированное. Окончательное и обжалованию не подлежало. Несмотря на громкие заявления, что спорт - он всегда вне политики, в данном случае его использовали как средство давления и шантажа на российскую сторону. Впрочем, со временем удалось добиться допуска наших спортсменов под нейтральным флагом. Теперь под родным триколором.

"Присутствие наших спорртсменов на международных стартах пусть и в нейтральном статусе привело к тому, что мы доказали, что это безопасно, что между спортсменами есть единство, дружба. И это помогло, конечно, в принятии решения по возврату флага", - объяснил ((Михаил Дегтярев, министр спорта России.

От политической ангажированности уже отказались более двадцати юниорских международных спортивных организаций. Взрослых пока меньше. На прошлой неделе федерация борьбы сняла с российских и белорусских спортсменов запрет на выступления под родными флагами. Ранее о допуске наших атлетов с национальной атрибутикой заявили в федерациях самбо, дзюдо, фехтования, бокса, тхэквондо, MMA, водных видов спорта. Не иначе - здравый смысл взял вверх. Ведь что значит звание чемпиона мира, если на чемпионате не выступают сильнейшие.

Накануне в Тбилиси завершился чемпионат Европы по самбо, на котором уже официально российские борцы стали лучшими. Завоевали 20 медалей, из которых 13 - золотых. Это уверенная победа в общекомандном зачете. Впрочем, снятие ограничений - это лишь первый шаг российских атлетов к возвращению на международный олимп.

"Возникают проблемы и с визами для наших спортсменов, и со странами, которые приглашают нас на соревнования. Есть ряд стран, которые занимают непримиримую позицию по отношению к российским спортсменам", - указал журналист Павел Садков.

Так было на прошедших в этом году зимних Паралимпийских играх, перед которыми россиян и белоруссов восстановили в национальных правах. Тогда Чехия, Эстония, Финляндия, Латвия, Польша и Украина объявили о бойкоте церемонии открытия. Но наши шестеро атлетов оставили позади всех этих недовольных. Сборная в общекомандном зачете заняла третье место, а российский гимн на награждении золотыми медалями звучал восемь раз.

Спорт должен объединять страны и народы, а не наобороот. Вот во французском ПСЖ играет российский вратарь Матвей Сафонов. Тот самый, что вытащил четыре пенальти от бразильского "Фламенго" и помог клубу выиграть Межконтинентальный кубок по футболу. И в том же клубе - украинский защитник Илья Забарный, который в матче против "Ланса" выручил ошибшегося на выходе Сафонова, выбив в неимоверном прыжке мяч из пустых ворот. ПСЖ после того матча досрочно стал чемпионом Франции. А в следующей игре против футбольного клуба "Париж" россиянина и украинца признали лучшими в составе своей команды.

Есть информация, что сейчас идут активные переговоры о возврате сборной России по футболу на международную арену, а клубы - в еврокубки.