Якутию захлестнули паводки

Местные жители приходят посмотреть на движение льда. Для некоторых это развлечение. Другие следят за уровнем воды. В протоках Лены образовались заторы. Затапливает поселки на окраинах Якутска.

Жатай - это пригород столицы Якутии. Затоплены дачи и частные дома. В районе ЧП отключили электричество, при этом не все люди решили выехать из опасной зоны.

"Мы вчера еще переехали, потому что ребенок у меня маленький. Я понимаю, что мне на работу, ребенка в школу надо отводить. И мы прямо уже по воде переезжали. Но там остался отец у меня инвалид, там у меня козы, куры, собаки", - говорит местная жительница.

В районе паводка работают спасатели, помогая людям добраться до своих домов или, наоборот, на время покинуть опасный район. В некоторых местах вода касается дорожных знаков.

Власти Якутии открыли пункты временного размещения. По прогнозу резкий подъем воды ожидается еще в 12-ти населенных пунктах республики. Ниже по течению Лены взрывают лед. И это далеко не все капризы погоды.

В Кузбассе высота снежного покрова достигает шести сантиметров - и это во второй половине мая. Временно весна поставлена на паузу и в соседней Тыве. Люди переживают за огороды.

По данным метеорологов, снег в Сибири может пойти снова. А теплая майская погода задержится до июня.