Уничтожил два fpv-дрона: новые подвиги героев СВО

Новые примеры героизма российских военнослужащих в ходе СВО. Гвардии рядовой Константин Мастенков обнаружил приближение к нашему опорнику группы боевиков. Скрытно пробравшись к врагу, Константин ликвидировал нескольких радикалов и, несмотря на полученное ранение, заставил противника отступить.

Ефрейтор Максим Пелеванюк, доставляя боеприпасы на передовую, попал под атаку ударных беспилотников ВСУ. Меткими выстрелами Максим уничтожил два fpv-дрона и своевременно подвёз снаряды нашим подразделениям.