ПВО сбила 315 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 19 мая

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО сбили в ночь на 19 мая 315 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что дроны ВСУ перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой и Орловской областей. Украинские беспилотники сбиты также над Новгородской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями. Ликвидированы БПЛА над Московским регионом, над Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи сообщал о работе ПВО на подступах к столице. По его данным, за этот период было сбито четыре летевших на Москву украинских беспилотника. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.