Этой ночью взрывы звучали в Одесской, Сумской, Черниговской, Житомирской и Харьковской областях. Наша армия нанесла новые удары по военным тылам Украины в ответ на террористические атаки ВСУ.

Практически взята в клещи Константиновка. Украинские боевики пытаются отходить в направлении Дружковки, однако дорога - под нашим огневым контролем. Противника атакуют артиллерия и ударные беспилотники.

Одновременно на Дружковском направлении группировка "Центр" развивает наступление по двум главным направлениям - на южные окраины Краматорска и западнее - в сторону Доброполья. Здесь расчет САУ "Мста - С" уничтожил замаскированные опорные пункты ВСУ.

Группировка "Восток" ведет бои на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Наши штурмовики продавливают оборону и выходят в тыл противника северо-западнее Александрограда. Только за сутки потери ВСУ на этом направлении составили более 270 военнослужащих, десять единиц бронетехники и несколько орудий.