Актер из "Слова пацана" публично нахамил Олегу Меньшикову: волосы дыбом от такой дерзости

Юра Борисов дебютировал на театральной сцене. Номинант на "Оскар" сыграл главную роль в спектакле "Гамлет" в МХТ имени Чехова. Вот только премьера обернулась громким скандалом.

Художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков раскритиковал постановку. Народный артист России считает, что в спектакле "нет ни одной мысли" и назвал его театральной катастрофой.

Слова мэтра задели молодого актера Андрея Максимова, сыгравшего в "Гамлете" Лаэрта. Широкую известность Максимов получил благодаря роли Вадима Желтухина по кличке Жёлтый в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Артист публично нахамил Меньшикову на его странице в соцсети.

"Очень хорошая добавка Магний Б6. Примите две таблетки за 30-40 минут до сна. Очень помогает. Здоровья вам!" — написал Максимов.

Народ был шокирован поведением молодого актера. Люди встали на сторону Меньшикова и призвали Максимова извиниться перед Народным артистом России. "Волосы дыбом от такой дерзости"; "Вот оно новое поколение — ни к кому нет ни капли уважения. Они же все мнят из себя гениев"; "Ууу.. Сыграл не пойми что в третьесортном сериале и теперь огрызается. Извинился бы лучше за это позорище", — обсуждают пользователи Сети.

Не прошел мимо и драматург Александр Цыпкин. Он прокомментировал скандал, не называя имен "главных героев".

"Один из актеров этого спектакля обиделся и стал писать хамские комментарии в адрес Олега Евгеньевича, на его страничке. Как-то по-детски глупо и непрофессионально так делать, я считаю. К мнению таких мастеров надо прислушиваться и делать выводы, а не огрызаться в ответ!" — заявил Цыпкин.