ВОЗ зарегистрировала новый случай заражения хантавирусом - их уже больше 10

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил в соцсетях о новом случае заражения хантавирусом - уже одиннадцатом.

"В общей сложности зарегистрировано 11 случаев заболевания (9 подтвержденных, 2 вероятных), включая три летальных исхода". - написал руководитель Всемирной организации здравоохранения.

Уточняется, что 11-й зараженный - пассажир круизного лайнера MV Hondius. Он получает медицинскую помощь.

