Захарова иронично высказалась об истерике Пашиняна

Глава армянского кабмина Никол Пашинян вышел из себя и прилюдно сделал ряд крайне резких заявлений вскоре после проведения саммита Европейского политического сообщества и тесного общения с лидерами Европы и главой киевского режима. На это указала в понедельник, 18 мая, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница иронично прокомментировала видеокадры, на которых видно, как Пашинян кричит на женщину, обвинившую политика в развале армянской государственности.

Как отметила Захарова в социальных сетях, "визит Макрона и Зеленского в Ереван без последствий не остался — "европейские ценности" налицо. Или на лице".

Пашинян тем временем пытается усидеть на двух стульях, сохраняя членство Армении в ЕАЭС и педалируя тему евроинтеграции. Москва предупредила Ереван, что быть одновременно членами этих объединений невозможно. Вслед за этим армянский премьер заверил, что не хочет вступать в разногласия с Москвой, поскольку "это не наш масштаб", а Армения — "маленькая скромная страна".

Между тем после теплого общения армянского премьера с президентом Франции Эммануэлем Макроном интернет-комментаторы назвали главу кабмина Армении приспособленцем: "Пашинян подстраивается под любую обстановку".