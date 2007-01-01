Меркель предостерегла европейцев от недооценивания Путина

Европейские политики совершат крупную ошибку, если будут недооценивать президента России Владимира Путина. С таким предупреждением выступила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По мнению германского политика, вести потенциальные переговоры с Россией от имени Европы должны те, кто обладает властью. Меркель заявила, что на этапе обсуждения Минских соглашений ей бы и в голову не пришло просить посредника отправиться вместо нее в Беларусь и поговорить там с российским президентом.

Исходя из этой логики, и сейчас "решающую роль здесь должны играть те, кто сегодня находится на посту и несет ответственность", цитирует Меркель РИА Новости.

Ранее экс-канцлер ФРГ, делясь воспоминаниями о российском лидере, рассказала про тотальное расхождение взглядов на некоторые геополитические события новейшей истории. По словам германского политика, камнем преткновения в ее общении с Владимиром Путиным с самого начала оказались диаметрально противоположные позиции по завершению холодной войны и развалу СССР.

Тем временем российский министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что западные лидеры не отреагировали должным образом на выступление Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, о чем "сейчас многие серьезные политики жалеют".