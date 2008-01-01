Бывшая жена Максима Матвеева показала повзрослевшую дочь: на папу похожа

Яна Сексте уже больше 10 лет счастлива в браке с музыкантом Дмитрием Мариным. Они поженились в 2013 году. А через год актриса стала мамой, она родила дочь. Девочку назвали Аней.

Сексте старается не афишировать личную жизнь, но иногда все же делится в своем блоге фотографиями с дочкой. Анна растет красавицей. Поклонники Сексте уверены, что девочка больше похожа на папу. Она увлекается театром и уже успела несколько раз выступить на сцене со звездной мамой.

Накануне Сексте вместе с наследницей посетила очередную постановку. После спектакля 46-летняя актриса опубликовала редкое фото с дочерью. В кадре видно, что 11-летняя Анна уже практически догнала маму по росту. Девочка выглядит совсем взрослой.

"После поэтического моноспектакля Константина Аркадьевича Райкина "Самое любимое". Браво!" — подписала Сексте фотографию, на которой предстала с дочкой.

Поклонники актрисы от снимка пришли в восторг. Они оставили сотни комментариев, отметив, что Аня взяла от родителей лучшие черты. "Это такая большая дочь уже у Яны?"; "Куколки!"; "Папина дочка все-таки"; "Дети растут стремительно. Мама не меняется", — обсуждают пользователи Сети.

Напомним, что первым мужем Яны Сексте был Максим Матвеев. Актеры поженились в 2008 году. Но через год они расстались. Максим безумно влюбился в Елизавету Боярскую, на которой и женился после развода с Сексте. Несмотря на пережитое предательство, Яна не держит зла на бывшего мужа. Артисты смогли сохранить дружеские отношения и теперь общаются семьями.