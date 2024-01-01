Могилу Светланы Светличной на Троекуровском кладбище залили бетоном

Светлана Светличная ушла из жизни 14 ноября 2024 года. Звезде фильма "Бриллиантовая рука" было 84 года. Последние несколько лет она очень тяжело болела. В 2022-м семья артистки приняла решение поместить ее в дом престарелых. Родственники Светличной уже не справлялись с уходом за ней самостоятельно, поэтому доверили актрису в руки медиков.

За несколько месяцев до смерти Светлане Афанасьевне поставили паллиативный статус. По словам друзей семьи актрисы, она практически не вставала с постели и часто даже не понимала, где находится. В конце концов коварная болезнь взяла верх.

Светлану Светличную похоронили в Москве. Могила легендарной советской артистки находится на звездной аллее Троекуровского кладбища. Рядом со Светличной свой последний приют нашли Валентин Гафт, Сергей Юрский, Инна Макарова, Екатерина Градова и многие другие.

Незадолго до смерти Светлана Афанасьевна успела попросить близких о достойных проводах. 20 ноября 2024 года в Доме кино собрались родные, коллеги и поклонники артистки, чтобы подарить ей последние аплодисменты. Светличную похоронили в ее любимом платье, а в ноги актрисы положили шляпку – одну из тех, в которых она появлялась на экране в последние годы.

Зимой 2026 года из-за могилы Светланы Афанасьевны разгорелся скандал. Журналисты заметили, что семья так и не поставила артистке памятник. Многих возмутило, что на могиле не было даже красивых пластиковых цветов, а крест покосился.

Родные Светличной тогда заявили, что памятник поставят летом, зимой на кладбище не ведутся работы из-за промерзлой почвы. Свое слово семья актрисы сдержала. Сейчас могила звезды "Бриллиантовой руки" залита бетоном. Идут работы по установке надгробья. Вероятно, к годовщине смерти актрисы памятник будет готов.