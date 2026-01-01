США продлят ослабление санкций против российской нефти

Соединенные Штаты, вероятно, на 30 дней продлят ослабление санкций на операций по продаже и транспортировке нефти из России. Об этом со ссылкой на источник сообщает Reuters.

Отмечено, что об этом попросили несколько государств, чтобы иметь больше времени на закупку российской нефти.

Официальных заявлений из Вашингтона пока не последовало.

18 апреля США разрешили покупать загруженную на танкеры до 17 апреля 2026 года российскую нефть. Лицензия действовала до 16 мая.

Ранее представитель индийского Министерства нефти и природного газа Суджата Шарма заявил, что Индия покупала и будет покупать нефть из России, невзирая на мнение американских властей.