В России призвали снизить возраст вступления в брак

Постепенное снижение возраста вступления в брак в России — это государственная и общенациональная задача. Такое мнение высказал председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Как заявил эксперт в интервью НСН, предложения поднять верхнюю границу возраста молодежи с нынешних 35 лет, как закреплено в законодательстве России, до 40 и даже 45 лет опасны в свете демографической ситуации: "Потенциальный вред такой инициативы может оказаться разрушительным".

По мнению Крупнова, нельзя таким образом потворствовать негативным демографическим и физиологическим тенденциям, ведя игры с возрастными рамками.

В России "крайне важно не просто не повышать возраст вступления в брак, а постепенно снижать его", резюмировал представитель Института демографии, миграции и регионального развития.

Ранее депутат Государственной думы, акушер-гинеколог Римма Утяшева подчеркивала, что оптимальным возрастом для женщины с точки зрения деторождения является диапазон с 22 до 27 лет, причем "за эти годы можно троих родить спокойно".

В Минздраве отмечали, что с учетом возрастной структуры отцовства в России целесообразным видится определить возвратной диапазон репродуктивного здоровья мужчин 18-49 лет. При этом шанс родить живого ребенка при возрасте будущего отца более 35 лет вдвое ниже по сравнению с более молодыми мужчинам.