Путин записал видеообращение к китайцам

Президент России Владимир Путин накануне своей поездки в Китай, запланированной на 19-20 мая, записал видеообращение к жителям Поднебесной.

У российского лидера уже вошло в традицию накануне официальных визитов в другие государства публиковать статьи в солидных изданиях, освещающие состояние двусторонних отношений и важнейшие вопросы их дальнейшего развития.

На этот раз, как уточнил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, было решено сменить формат — вместо статьи записано видеообращение.

По словам Ушакова, видеообращение Владимира Путина к гражданам КНР и оно будет распространено "по соответствующим каналам", сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщал, что целый ряд глобальных и региональных проблем обсудят в Пекине президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Главы государств на переговорах обменяются мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.