Власти Украины назвали способ вернуть 6 млн сбежавших за границу граждан

Покинувшие Украину 6 миллионов граждан готовы вернуться, если для них будут созданы определенные условия. Об этом рассказал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

По словам политика, которого цитирует "РБК-Украина", в ходе опросов уехавшие украинцы рассказали, что для возвращения домой им требуются "деньги на переезд, жилье, школа, больница и дальше работа".

Соболев заверил, что "с работой здесь проблем не будет". Министр подчеркнул, что для возвращения ВВП на траекторию роста Украине в следующие 10 лет потребуется еще 4,5 миллиона официально работающих граждан.

Ранее заместитель директора Института демографии Национальной академии наук Украины Александр Гладун предупреждал, что на Украине могут появиться большие безлюдные зоны. Также специалисты отмечали, что постоянное и неуклонное сокращение численности населения подводит Украину к краю демографической бездны.

Между тем официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что киевский режим готов на все, чтобы вернуть сбежавших от мобилизации в Европу молодых украинцев. В украинском правительстве решили сыграть на усиливающихся среди европейцев настроениях в пользу если не отмены, то существенного сокращения пособий и преференций для украинцев.