Кадры освобождения населенного пункта Гришино в ДНР: сначала наши бойцы с помощью разведывательного дрона выявляют позиции противника, затем по ним отрабатывают "Градами", артиллерией и ударными беспилотниками. Боевики ВСУ создали здесь хорошо укрепленную и разветвленную линию обороны - планировали сидеть долго.

Потом к зачистке приступила уже пехота. В населенный пункт штурмовики буквально просачивались по одному в течение нескольких дней. Такую тактику использовали, чтобы остаться незамеченными для беспилотников противника.

Российские военные взяли под свой контроль еще пять квадратных километров территорий и продолжили наступление в ДНР. Сейчас одно из самых важных направлений - Константиновское. Здесь противник оборудовал мощный узел обороны. Операторы дронов и артиллеристы бьют по объектам ВСУ. Это не только замаскированные позиции, но и склады боеприпасов, танки, бронемашины.

Вадим Астафьев, начальник пресс-центра "Южной" группировки войск: "За сутки противник потерял более 160 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных БПЛА уничтожены пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три арторудия, а также 40 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбит 21 беспилотник противника".

И невзирая на огромные потери, боевики ВСУ даже пробуют контратаковать наши позиции на некоторых участках фронта. Но для них это оборачивается еще большими жертвами. Группировка войск "Днепр" едва ли не каждый день фиксирует отчаянные попытки противника форсировать левый берег реки. Наши "Грады" отвечают мгновенно.

В Запорожской области военные использовали тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" для поражения подземного бетонного укрытия. Весь личный состав ВСУ был уничтожен.

А этот комплекс "Бук-М2" предназначен для уничтожения воздушных целей. Он с легкостью сбивает истребители, вертолеты, современные управляемые авиабомбы и крылатые ракеты западного производства Scalp и Storm Shadow. Этот расчет поразил больше 30 воздушных целей. Сегодня он защищает артиллерийские, штурмовые подразделения, логистические маршруты, а также тыловые районы от средств воздушного нападения противника.