Военные нейрохирурги госпиталя имени Бурденко спасли бойца СВО с тяжелейшим ранение головы

Краниопластика – это операция по установке титановой пластины вместо поврежденных костей черепа. Для раненого бойца из зоны СВО его индивидуально изготовили при помощи 3D-моделирования.

"Очень много инноваций, научных разработок. И сегодня именно военная хирургия выступает локомотивом развития отечественной нейрохирургии", - отметил Шамиль Гизатуллин, главный нейрохирург Нейрохирургического центра ГВКГ имени Н.Н. Бурденко.

Со своим пациентом врачи Московского военного госпиталя имени Бурденко познакомились еще на передовой, когда находились там в командировке. Привезли бойца с тяжелым ранением - с осколком в голове. Он пробил лобную часть и застрял в затылке. Как принято говорить – случай безнадежный. Но солдат был жив. И это главное для медиков: значит, есть хоть маленький, но шанс.

"Ранение, которое было у данного пациента, раньше было несовместимо с жизнью. Сейчас из-за прогресса самой медицины уже стоит вопрос о реабилитации и качестве жизни. То, что было в начале СВО и сейчас, это, конечно, большая разница. То, что для других сейчас является большим каким-то прогрессом, у нас в стране является рутиной", - рассказал Заирбек Алиев, врач-нейрохирург Нейрохирургического центра ГВКГ имени Н.Н. Бурденко.

То, что для наших врачей рутина, для всех остальных – фантастика. Первую операцию провели прямо в полевых условиях: сделали трепанацию черепа, удалили гематомы, обработали рану. После этого – полтора месяца в коме, в реанимации. И следующий этап - он и был самым сложным - извлечение осколка, который застрял в месте соединения сосудов. Одно неверное движение - и последствия для пациента могли быть необратимы.

"На втором этапе мы использовали все современные системы. Аэроочки дополненной реальности. Мы создали голограмму мозга, осколка и всех сосудов. И при помощи специальной роботизированной руки обошли все сосуды и достали осколок", - объяснил Шамиль Гизатуллин.

Осколок повредил левое полушарие мозга. У мужчины отказала левая часть тела. Ухудшились зрение и речь. Только после долгой реабилитации пациент начал двигать рукой и ходить с тростью. Все это время рядом с ним была супруга. Она и сегодня стоит в коридоре, пересматривает семейные фотографии и надеется на лучшее.

Операция по замещению разрушенных костей черепа на пластину заняла чуть более трех часов. Еще несколько движений медицинской отверткой - и можно зашивать. У пациента, еще полгода назад безнадежного, теперь вся жизнь впереди. Конечно, предстоит долгая реабилитация – с неврологами и логопедами. Но по прогнозу врачей мужчина сможет вернуться в семью.

Всего одна история настоящего чуда, которых в архиве этих военных хирургов уже немало.