Получившая наследство Арининой Ирина Пегова похвасталась красавцем-женихом, который моложе ее на 9 лет

Ирина Пегова счастлива в отношениях с Сергеем Мариным. Артисты познакомились два года назад на съемках исторической драмы "Царская прививка", где Пегова сыграла Екатерину II, а Марин — графа Орлова. Сергей красиво ухаживал за Ириной, приходил на ее спектакли с букетами.

Марин на 9 лет младше Пеговой. Но, похоже, это ничуть не волнует актрису. Ирина не дает комментариев о личной жизни, но зато охотно публикует фотографии с Сергеем. На днях Пегова похвасталась новым снимком. Актриса позировала с презентом, который ей вручили на открытии театрального сезона. Ирина улыбалась и выглядела по-настоящему счастливой. Рядом со звездой был ее избранник.

Отметим, что недавно Пегова попала в скандал. Актриса Людмила Аринина оставила молодой коллеге наследство, обделив собственных племянников.

Дело в том, что Ирина, зная, что о пожилой коллеге некому позаботиться, регулярно навещала Аринину, помогала ей с домашними делами. Актрисы сдружились на съемках одного из фильмов, Ирина сочувствовала Людмиле и старалась скрасить ее одиночество. В благодарность Аринина оставила Пеговой квартиру в центре Москвы и дачу под Истрой.

Однако тут же нашлись родственники Арининой. Племянники подали в суд, с требованием оспорить завещание. Но у них ничего не вышло. Более того, коллеги Пеговой считают справедливым, что ей досталось наследство.