Программа долгосрочных сбережений поможет получить дополнительный доход к пенсии

Государственная программа долгосрочных сбережений - это новая возможность накопления, которая позволяет сформировать денежную подушку безопасности, сберечь на случай непредвиденных ситуаций, накопить на крупную покупку или получить дополнительный доход к пенсии.

Программа включает софинансирование государства - до 36 тысяч рублей в год в течение 10 лет (до 360 тысяч рублей), налоговый вычет от 13% до 22% (можно вернуть до 88 тысяч рублей в год) и другие способы поддержки.

Средства ПДФ формируются также за счет добровольных взносов гражданина, cредств пенсионных накоплений, инвестиционного дохода. Использовать их можно после 15 лет действия договора, при достижении 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) при условии соблюдения установленных требований, а также в особых жизненных ситуациях – дорогостоящее лечение и потеря кормильца.

