Минфин США объяснил решение продлить лицензию на поставки российской нефти

Американские власти выдали временную 30-дневную генеральную лицензию на морские поставки российской нефти с учетом текущей конъюнктуры. Об этом рассказал в понедельник, 18 мая, министр финансов США Скотт Бессент.

Как написал политик в социальных сетях, соответствующее решение было принято для того, "чтобы наиболее уязвимые страны получили возможность временно получить доступ к российской нефти, которая сейчас застряла в море" (цитата по РИА Новости).

Ранее в Кремле заявили, что в мире по-прежнему очень много желающих приобретать российские энергоресурсы, невзирая на незаконные санкционные ограничения. При этом представитель главы государства Дмитрий Песков отметил, что "рынок энергоресурсов очень подвижный".

На этом фоне Индия выразила полное пренебрежение попытками Соединенных Штатов заставить другие страны отказаться от российских энергоносителей. В Нью-Дели подчеркнули, что покупали и будут покупать нефть из России, невзирая на мнение американских властей.