Сарик Андреасян и Лиза Моряк сообщили пол третьего ребенка

Сарик Андреасян и Лиза Моряк очень скоро снова станут молодыми родителями. Актриса и режиссер устроили гендер-пати и узнали пол будущего малыша. Супруги счастливы и принимают поздравления.

Вечеринка прошла в кругу близких друзей и родных. Лиза надеялась, что у нее будет сын. За день до гендер-пати пати она разместила трогательный пост, в котором размышляла, кто же у нее родится.

"Это может быть тот, кто с молоком матери будет впитывать силу духа и непоколебимую решительность, кто станет настоящим „маминым защитником“ — от невзгод, от скуки, от всего, что может омрачить мой свет. Тот, кто будет сиять ярче самых дорогих звезд, кто станет опорой для сестер и моей гордостью… Или же, возможно, „Сарик Андреасян стал ювелиром с Лизой Моряк“… Узнаем завтра!" — поделилась размышлениями артистка.

На вечеринке Моряк появилась в платье нежно-голубого цвета, дополнив образ массивными серебряными украшениями. Будущая мамочка расплакалась перед гостями, так ее захлестнули чувства.

На своей странице в соцсети Лиза опубликовала видео, на котором они с Сариком обнимаются после того, как в небо поднялись клубы разноцветного дыма. Вот только ролик этот черно-белый и трудно понять, кто родится у пары.

Пользователи Сети уверены, что у актрисы и режиссера будет третья дочь, мол, Андреасян не выглядел счастливым. А Telegram-канал Peopletalk уверяет, что мечта супругов исполнилась — у них будет мальчик.

Напомним, что пара уже воспитывает дочерей Элизабет и Шарлиз. У Андреасяна также есть 13-летний сын Марк от брака с Аленой Тимченко.