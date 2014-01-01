Москвичам сделали пугающее предупреждение об аномальной жаре

Установившаяся в столичном регионе аномальная жара грозит побить температурные рекорды. Об этом рассказала в понедельник, 18 мая, ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

По словам метеоролога, прогнозируются новые для Москвы трехдневные рекорды в плюс 32 градуса, причем они могут быть зафиксированы три дня подряд.

Прежний рекорд для 19 мая был установлен в 1979 году и составлял плюс 30,2 градуса. Для 20 мая 1897 года рекордом было плюс 29,7, а для 21 мая рекордом было плюс 29,2 в 2014 году.

Более того, может быть установлен рекорд и по продолжительности такой жары в центральном регионе России: такой высокой майской температуры продолжительностью в три дня подряд еще не было, сообщает РИА Новости.

Еще в 2024 году ООН предупредила, что Земля вступила в самую жаркую пятилетку за всю историю метеонаблюдений. Значительное влияние на изменение климата оказывают парниковые газы, а также смена фаз течений Ла-Нинья и Эль-Ниньо. Температуры на планете активно бьют рекорды.

В то же время климатолог и биофизик Алексей Карнаухов заявил, что вследствие глобального потепления май и апрель в средних широтах теперь смело можно называть зимними месяцами. Не исключено, что в будущем снег будет выпадать уже в сентябре и перестанет таять летом.