Euroclear отказался разморозить активы Банка России после решения суда

Бельгийский депозитарий Euroclear не намерен снимать блокировку с активов Банка России, несмотря на соответствующее решение российского суда.

Как говорится в заявлении депозитарция, которое приводят "Ведомости", иск Центробанка к Euroclear Bank не признается законодательством Европейского союза, а Euroclear не признает юрисдикцию суда, рассмотревшего иск российского регулятора.

Euroclear также сослался на международные санкции, которые назвал правовым основанием заморозки российских активов.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что за финансовые риски при краже российских активов должен отвечать весь Евросоюз, а не только его страна, которая не желает "прыгать одна". Политик потребовал от ЕС гарантировать Euroclear незамедлительное предоставление средств для возвращения активов России, если возникнет соответствующая необходимость.

Между тем секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу рассказал, что коллективный Запад заморозил около 590 миллиардов долларов, принадлежащих России и другим странам. Политик выразил уверенность в том, что "все руководители государств сделают правильные выводы в отношении хранения национальных сбережений на Западе".