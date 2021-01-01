Вот как сейчас выглядит вернувшийся с того света актер из "Брата-2" Александр Дьяченко

Александр Дьяченко удивил поклонников, показавшись в новом образе. Актер опубликовал кадры, на которых он сногсшибательно выглядит.

Летом 2021 года Дьяченко пережил страшное. Актер так запустил болезнь, что попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Александр оказался на грани жизни и смерти из-за коронавируса. Врачи спасли артиста буквально чудом — у Дьяченко начался цитокиновый шторм, еще день промедления, и Александра могли бы не откачать.

По неофициальным данным, популярный актер был в коме. Коллеги после случившегося говорили, что Дьяченко в буквальном смысле вернули с того света.

Звезда кино восстанавливался несколько месяцев. Сейчас Александр чувствует себя хорошо, он вернулся к полноценной жизни, работает на съемочной площадке и выступает со своей музыкальной группой. О болезни остались лишь не очень приятные воспоминания.

Дьяченко активно ведет соцсети. В своем блоге он чаще всего показывает фото со съемок. Вот и на днях актер похвастался новым кадром и свел с ума поклонниц. Александр похудел и выглядит мускулистым.

"Вы неподражаемый, харизматичный и с отличным чувством юмора"; "Александр Вы как всегда выглядите на все 100"; "Красавец!"; "Красивый мужчина и замечательный певец и актер!"; "Ух! Брутальный красавец"; "Это новая роль? Расскажите! Интересно же. Вы прекрасно выглядите!" — пишут в комментариях фанатки звезды.

Напомним, что Александр Дьяченко получил известность после съемок у Алексея Балабанова в культовом фильме "Брат-2". С тех пор за ним закрепился образ мужественного и надежного героя.