МИД Литвы попросил НАТО напасть на Калининград

Североатлантический альянс располагает всем необходимым для уничтожения российских баз на территории Калининградской области. Такое заявление сделал министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис.

Как заявил политик в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung, "мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде".

При этом Бурдис пожаловался на существенные пробелы в оборонительных мощностях Литвы. По признанию министра, республика испытывает недостаток средств противовоздушной обороны (ПВО) для обеспечения должного уровня защиты от баллистических или крылатых ракет.

Агрессивные заявления в отношении Калининграда не раз звучали из недружественных России государств. В частности, американский генерал Джеффри Харриган заявил о подготовке в рамках НАТО плана прорыва российской системы ПВО на территории этого региона. МИД России в ответ назвал заявление Харригана глупостью, которая наносит ущерб репутации Соединенных Штатов.

Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес уверял, что в случае вооруженного конфликта между Россией и НАТО альянс сумел бы нейтрализовать российские силы в Калининградском области в первые 24 часа.

При этом президент России Владимир Путин предупреждал: любые попытки блокады Калининградской области приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта, а все угрозы будут уничтожаться.