Дарья Мельникова показала, как выросли брошенные Смольяниновым* сыновья

Дарья Мельникова растит троих наследников. Двух старших детей она родила от признанного террористом и экстремистом Артура Смольянинова*. В 2015-м у актрисы появился первенец, а спустя три года она родила второго сына.

Когда артисты развелись, Дарья призналась, что жизнь с коллегой была тяжелой, особенно в последние годы. Подробности актриса не рассказала. Но за нее это сделал Иван Охлобыстин, который был духовным наставником Смольянинова*. По словам звезды "Интернов ", муж регулярно избивал Дарью.

Сейчас эта драма в прошлом. Мельникова нашла новую любовь и счастлива в браке с Романом Набатовым. В 2024-м у супругов родилась дочка Лиза.

На своей странице в соцсети Дарья иногда делится подробностями семейной жизни. А недавно она показала, как подросли ее старшие дети. Артуру уже 10 лет, а Марку — 7. Мальчики на фото позировали рядом с мамой.

"Я и мои маленькие поедатели борща", — с юмором подписала снимки Дарья.

Напомним, что после побега бывшего мужа Мельниковой было несладко. Из-за скандальных высказываний Смольянинова* на актрису обрушился шквал критики. Досталось даже детям знаменитости. Хоть артисты и разведены, россияне посчитали, что Дарья может разделять взгляды экс-супруга. Но постепенно Мельниковой удалось доказать, что она больше не имеет никакого отношения к сбежавшему актеру.

*Признан иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму