Залог за арестованного экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака внесли только подконтрольные ему организации и люди. Надежды чиновника и его окружения на поддержку медийных персон не оправдались.

Как рассказали РИА Новости в силовых структурах, из селебрити "кроме бывшего футболиста и тренера Реброва никто не внес за него (Ермака) деньги", хотя бывший руководитель офиса главы киевского режима на это рассчитывал.

В итоге денежные средства внесли семь юридических лиц, подконтрольных Ермаку, и семь физических лиц, среди которых — адвокаты и футбольный тренер сборной Украины.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник саркастично высказался о том, что "у всех ближайших дружков-подельников не оказалось несчастной "трешки" миллионов долларов, происхождение которых они могли бы пояснить банкам и антикоррупционерам".

Как подчеркнул Мирошник, "весь "кружок Ермака/Зеленского" – обычные ворюги!" (цитаты по РИА Новости).

Ранее журналист Михаил Ткач отмечал, что на залог для Ермака поступило около 200 платежей, причем "есть взносы по одной копейке". Чиновнику пришлось провести в следственном изоляторе четыре ночи, пока для него собирали 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов).

В Центре противодействия коррупции Украины предупреждали, что смягчение меры пресечения будет означать запрет Андрею Ермаку общаться с рядом лиц, включая Веронику "Фэншуй" Аникиевич, которую считают личной гадалкой чиновника. Предусмотрен и еще ряд ограничений.