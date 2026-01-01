Европа готова сесть за стол переговоров с Украиной, Россией и США. Такое заявление сделал в понедельник, 18 мая, канцлер Германии Фридрих Мерц.

Как заверил политик, "мы в действительности находимся уже давно в интенсивном диалоге с европейскими партнерами о наших общих путях к мирному решению" украинского конфликта.

Называть кандидатуры возможных переговорщиков от Европы Мерц отказался, чтобы избежать публичных спекуляций. Однако, по словам германского канцлера, сначала в любом случае должны прекратиться бои на Украине — лишь после этого переговоры могут состояться, сообщает ТАСС.

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в интервью "Парламентской газете", что европейцам "эти переговоры не нужны", их цель — "дотянуть до ожидаемой ими смены власти в Белом доме или до выигрыша демократов на промежуточных выборах в Конгресс США в ноябре 2026 года". В этом случае, как полагает Европа, американские власти вновь будут всеми силами поддерживать киевский режим.

Тем временем премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что если Европа будет и дальше разжигать войну на Украине, как делает это сейчас, то боевые действия затянутся надолго. Лучше вести с Россией нормальный диалог вместо того, чтобы расспрашивать в туалете, что же сказал российский лидер Владимир Путин, подчеркнул Фицо по возвращении из Москвы.