Трамп отложил удары по Ирану, запланированные на завтра

Президент США Дональд Трамп заявил, что откажется от удара по Ирану, который был запланирован на 19 мая.



По его словам, об этом его попросили Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ. Трамп обосновал, что страны считают, что Иран в скором времени может предложить достойную сделку, которая соответствует требованиям Штатов и государств на Ближнем Востоке. Американский лидер вновь добавил, что соглашение должно включать полный отказ исламской республики от ядерного оружия.



При этом глава Белого дома приказал своей администрации подготовиться к "полномасштабному нападению на Иран в любой момент, если приемлемая сделка не будет достигнута".