"Евровидение" рассорило Польшу и Украину

Польша пересмотрит свое отношение к Украине после подведения итогов песенного конкурса "Евровидение", заявил вице-председатель польской оппозиции "Право и справедливость" Тобиаш Бохеньский.



Он отметил, что Киев отдал польской певице ноль голосов, и это не может быть случайностью.



"Если наша певица получает максимальное количество баллов от немцев за свою песню, <…>, а потом вдруг оказывается, что она получает ноль баллов от Украины и Израиля, то, на мой взгляд, это повод пересмотреть взаимоотношения между странами", — сказал политик в эфире радиостанции RMF24.



Победу в конкурсе одержала артистка из Болгарии Dara с песней "Bangaranga". Второе место занял израильский певец Ноам Беттан с песней "Michelle", третье — румынка Александра Кэпитэнеску с композицией "Choke Me".