Владимир Путин назвал Си Цзиньпина своим давним добрым другом

Владимир Путин в своем видеопослании к жителям Китая назвал Си Цзиньпина своим давним и добрым другом.



Президент России заявил, что рад посетить Китай по приглашению председателя КНР. Он подчеркнул важность сотрудничества двух стран для раскрытия их потенциала.



"Регулярный обмен взаимными визитами и проведением российско-китайских переговоров на высшем уровне — важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала", — отметил Путин.



Российский лидер также подчеркнул рост российско-китайского товарооборота. Он продолжает развиваться и уже превысил 200 миллиардов долларов, заявил президент.



К тому же Путин добавил, что тесное сотрудничество России и Китая играет важную стабилизирующую роль в мире.



Встреча двух лидеров государств состоится 19-20 мая в Пекине. Стороны обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений, дальнейшее углубление всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Москва и Пекин также примут декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.