Путин: российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня

Владимир Путин сегодня начинает двухдневный официальный визит в Китай. В настоящий момент отношения Москвы и Пекина - это подлинно стратегическое взаимодействие и всеобъемлющее партнерство на благо наших стран и народов, отметил президент в видеообращении, записанном в преддверии поездки. Основа таких отношений заложена в договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве Китая и России, которому в этом году исполняется 25 лет.

"В настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства. Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают всё то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемерного развития наших государств. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров. Искренне ценю настрой Председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь", - отметил Путин.

В ходе визита Владимира Путина российский лидер и глава КНР Си Цзиньпин обсудят различные аспекты двусторонней повестки. Ожидается, что переговоры пройдут в узком и расширенном составах.

В Пекин прибывает внушительная российская делегация. По словам помощника президента Юрия Ушакова, по итогам запланировано подписание порядка 40 документов, а также совместная Декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.