Дмитриев оценил инвестиционное сотрудничество Москвы и Пекина

Россия вложила средства в полсотни совместных проектов с китайскими партнерами. Инвестиционное сотрудничество Москвы и Пекина имеет жизненно важное значение для процветания и безопасности, заявил глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами оценил потенциал взаимодействия двух стран на своей странице в соцсети X. Дмитриев отметил, что сам уже направляется в Китай.

Как ранее сообщили в Кремле, президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит с официальным визитом Китай 19-20 мая. Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.