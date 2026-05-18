США готовят военный сценарий против соседа

Американские военные начали разработку планов военного вторжения на Кубу.

Санкции и топливная блокада не привели к реформам на острове, поэтому теперь Южное командование ВС США прорабатывает различные военные сценарии, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Также предполагалось, что военные успехи США в Венесуэле и Иране запугают кубинцев и заставит их пойти на сделку, но и тут не вышло.

"Ситуация с Ираном пошла наперекосяк, а кубинцы оказались крепче, чем считалось", - пишет издание.

Уточняется, что Пентагон прорабатывает широкий спектр сценариев - от одиночного авиаудара до полноценной наземной интервенции. При этом Politico подчеркнуло, что никаких действий со стороны США в ближайшее время не предвидится.

В свою очередь в МИД Кубы заявили, что будут защищаться в случае нападения на Республику.

Ранее Пентагон подготовил список целей для ударов по Ирану, если такая команда из Белого дома. В него вошли не только военные цели, но и объекты энергетики и инфраструктуры.