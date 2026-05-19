Рособрнадзор определил нарушения, за которые могут удалить с ЕГЭ-2026​

Рособрнадзор перечислил нарушения, за которые удалят с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году.

Как следует из методических рекомендаций, с экзамена выгонят, если выпускник:

- несамостоятельно выполняет задания;

- общается с другими участниками экзамена;

- пользуется справочными материалами и письменными заметками;

- пользуется телефоном или другими электронными устройствами;

- предпринял попытку вынести материалы из аудитории, сфотографировать черновики и экзаменационные материалы.

Акт об удалении с ЕГЭ составляется в двух экземплярах в присутствии члена Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), руководителя пункта, организатора и общественного наблюдателя. Первый экземпляр выдаётся нарушителю, второй в тот же день направляется в ГЭК, передает РИА Новости.

Основной период ЕГЭ в этом году начинается 1 июня. Первые экзамены – история, литература и химия. 4 июня – русский язык, 8 июня – математика, 11 июня – обществознание и физика, 15 июня - биология, география и иностранные языки (письменная часть), 18 июня – информатика и иностранные языки (устная часть).

Резервные дни – 22, 23, 24 и 25 июня. Дни пересдач – 8 и 9 июля.