Выезд из Ярославля в Москву снова открыт

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено,

Перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго‑Западной окружной дорогой в Ярославле снято, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в MAX.

Ранее Ярославская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Большинство БПЛА были сбиты, но один попал в промышленный объект, начался пожар. Пострадавших нет.

Власти временно перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Местных жителей просили воздержаться от поездок или искать другие маршруты.