Яна Кошкина порвала ухо сестре Ренате

Яна Кошкина и ее мать Маргарита участвуют в новом сезоне шоу "Сокровища императора". Многие зрители считают, что родительница позорит дочь.

Больше всего их шокировало то, что Маргарита на всю страну заявила, что Яну вряд ли бы родила, если бы старшая дочь Рената не была такой "скучной", и заявила, что дочери должны называть ее по имени, иначе она месяцами не будет с ними разговаривать.

Разразился скандал. Пользователи Сети с критикой обрушились на "мать-подружку" Яны Кошкиной, посочувствовали самой актрисе и ее сестре и высказали недоумение, зачем актриса вообще взяла на съемки "странную мамашу".

В новом интервью Яна Кошкина поподробнее рассказала о старшей сестре Ренате. По ее словам, они с детства были очень разными по характеру. Если Рената отличалась спокойствием и благоразумием, то Яна росла шкодливой. Однажды она даже порвала старшей сестре ухо. Это случилось, когда они играли.

"Тяжело быть моей сестрой. Она с детства терпела от меня много. Я очень активная, а она спокойная. Однажды в игре я порвала ей ухо. Я так плакала, мне было ее очень жаль. Представила, как ей, наверное, больно. До сих пор прошу у нее прощения", - поведала Яна Кошкина.

Актриса призналась, что очень дорожит сестрой и считает ее настоящей красавицей. "Мы с ней совершенно не похожи. Недавно сделали семейную фотосессию. Потом я листала все свои фото и зависала над снимками сестры. Она от природы очень высокая, у нее длинные ноги, яркие глаза. Она правда очень красива", - подчеркнула артистка в программе "Тема".

